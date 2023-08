Torino-Cagliari, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN? Dove vedere Serie A

Presentazione, probabili formazioni e come seguire in diretta tv e streaming Torino-Cagliari, match valevole per la 1.a giornata del campionato di Serie A e in programma lunedì 21 agosto alle ore 18.30 allo stadio "Olimpico Grande Torino" tra i granata e i rossoblu

Lunedì 21 agosto, alle ore 18.30, allo stadio "Olimpico Grande Torino", si disputerà il match Torino-Cagliari, valido per la 1.a giornata del campionato di Serie A. Prima di scoprire dove vedere Torino-Cagliari in diretta tv e streaming, ecco una breve presentazione del match.

Il Torino debutta in campionato con l'obiettivo di far meglio rispetto alla passata stagione ed è reduce dalla vittoria interna per 2-1 contro la FeralpiSalò nei 32.esimi di finale di Coppa Italia; il Cagliari, invece, è neopromossa dopo la vittoria ai playoff di Serie B nella finale contro il Bari ed è reduce dalla vittoria contro il Palermo dopo i tempi supplementari in Coppa Italia.

Torino-Cagliari sarà diretta dal signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria, coaudiuvato da Di Gioia e Raspollini, mentre il quarto uomo sarà Ghersini. VAR ed AVAR saranno rispettivamente Di Martino e Guida.

Torino-Cagliari, le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Schuurs, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. All. Juric.

CAGLIARI (4-4-1-1): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Oristanio; Pavoletti. All. Ranieri.

Dove vedere Torino-Cagliari, streaming gratis e diretta tv SKY o DAZN?

Il match

, valevole per la 1.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta su

(numero 202 del satellite) e

Chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Questo match sarà trasmesso in diretta anche su

Sarà possibile seguire questo match scaricando l'applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla Amazon Fire Stick.