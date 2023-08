Atalanta-Monza diretta tv e streaming live. Dove vedere Serie A

Terza giornata di Serie A con Atalanta-Monza e poi sarà sosta per gli impegni delle nazionali. Ecco dove vedere l'importante sfida di Serie A che andrà in scena a Bergamo e che potrebbe regalare giorni di lavoro in serenità a chi tra le due squadre uscirà col bottino pieno dalla contesa. Atalanta e Monza sono due realtà positive che il nostro campionato nazionale ha regalato in queste ultime -travagliate- stagioni.

Atalanta-Monza si giocherà sabato 2 settembre alle ore 20:45 allo Stadio Fratelli Azzurri d'Italia di Bergamo. La sfida è delicata soprattutto per gli orobici reduci da una brutta sconfitta contro il Frosinone. Per il Monza un risultato positivo invece sarebbe l'ennesimo premio per l'ottimo lavoro svolto dal tecnico Palladino che quest'anno può contare anche su elementi di grande esperienza come Gagliardini (in foto) e D'Ambrosio.

L'Atalanta sta ancora cercando la giusta quadra tattica soprattutto in attacco. Per mister Gasperini anche la sfortuna del serio infortunio occorso a Touré, prospetto su cui la Dea ha investito tantissimo e che per adesso invece non potrà dare i frutti sperati.

Probabili formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Emerson, Ruggeri; Koopmeiners; De Kaetelare, Zapata.

All. Gasperini

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio, Carboni, Marì, Caldirola; Ciurria, Machin, Gagliardini, Kyriakopoulos; Pessina, Colpani; Mota Carvalho.

All. Palladino

Dove vedere Atalanta-Monza in tv e streaming

Atalanta-Monza si disputerà sabato 2 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Fratelli Azzurri d'Italia di Bergamo. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Calcio. E' possibile seguire l'evento anche in streaming live su Sky Go. Entrambi i servizi sono in esclusiva per gli abbonati. Sempre i streaming si potrà vedere il match anche su NOW TV, acquistabile come evento singolo. Entrambi i servizi sono disponibili tramite APP da scaricare su appositi dispositivi mobili.

Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora

E' possibile seguire l'evento in diretta live anche su DAZN scaricando l'App su un qualsiasi dispositivo mobile.

Atalanta-Monza 5-2, le immagini della scorsa stagione