Cagliari: ritorno in campo di Lapadula, ecco la probabile data svelata da Ranieri

Il Cagliari di Claudio Ranieri continua ad affrontare questa nuova stagione di Serie A e lo sta facendo senza il proprio bomber Gianluca Lapadula, ora è svelato il rientro. Momentaneamente in forse per la partita di domenica è anche l'ultimo arrivato Petegna.

L'attaccante del Cagliari Gianluca Lapadula è stato operato alla caviglia e ne avrà per un po': era appena rientrato da un altro intervento, ecco quando torna. L'attaccante italo-peruviano era appena rientrato dall'intervento per ridurre la deviazione del setto nasale, che gli aveva fatto saltare una parte della preparazione atletica agli ordini di Claudio Ranieri: il nuovo infortunio ha reso necessario un intervento chirurgico.

I tempi di recupero di Lapadula

Il Cagliari non ha comunicato i tempi di recupero per Lapadula, ma mister Ranieri ha dichiarato qualcosa di interessante in conferenza stampa. Ranieri ha detto che il bomber non si è potuto ancora allenare a pieno regime con la squadra e difficilmente lo fara in brevissimo termine. Ha però anche aggiunto che sta effettuando una preparazione personalizzata per tornare disponibile il prima possibile. Secondo il mister ci vorrà almeno un mese per il suo ritorno, ma sia lui che lo staff affermano che il giocatore è 15-20 giorni in anticipo sulla tabella di marcia. Da quando Lapadula tornerà in rosa bisognerà aggiungere un mese circa per il completo recupero. Riporta la notizia il sito stopandgoal.