Genoa-Napoli: tentazione Messias? Da valutare Vasquez altrimenti pronto...

Alberto Gilardino dovrà valutare le condizioni di Vasquez, al rientro dopo gli impegni oltreoceano con la nazionale messicana. Se non dovesse farcela, sottolinea stamane il Corriere dello Sport, è pronto Martin in alternativa sulla fascia sinistra dove avrà come avversario il nazionale azzurro De Lorenzo.

Alberto Gilardino dovrà valutare le condizioni di Vasquez, al rientro dopo gli impegni oltreoceano con la nazionale messicana. Se non dovesse farcela, sottolinea stamane il Corriere dello Sport, è pronto Martin in alternativa sulla fascia sinistra dove avrà come avversario il nazionale azzurro De Lorenzo. Badelj domani sarà titolare: raggiungerà le 100 presenze col Genoa. Sono 61 i precedenti tra Genoa e Napoli a Genova (in realtà sono 60 perché nel 1973-74 si è giocato a Piacenza): il bilancio complessivo è di 24 vittorie del Genoa, 17 del Napoli e 20 pareggi.

Messias titolare contro il Napoli?

Contro il Napoli, Alberto Gilardino è orientato a confermare il modulo 4-3-2-1 e diversi giocatori. L’edizione genovese di Repubblica spiega che il tecnico del Genoa non rischierà Messias, in via di recupero da un infortunio muscolare, e Vogliacco, anche lui impegnato nella riabilitazione atletica. Questo perché venerdì prossimo il Grifone giocherà a Lecce una gara importante contro una diretta concorrente per la salvezza.