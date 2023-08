Empoli-Juventus diretta tv in chiaro e streaming gratis. Dove vedere Serie A

Empoli-Juventus valevole per la terza giornata di Serie A, ultima prima della sosta che vedrà impegnate le nazionali. Gara già importantissima per entrambe le squadre che vogliono chiudere al meglio questo primissimo periodo di stagione in cui sono già in palio punti pesantissimi per il raggiungimento dei rispettivi obiettivi stagionali.

Empoli-Juventus si disputerà domenica 3 settembre alle ore 20:45 allo stadio Castellani di Empoli. Andiamo a vedere come seguire questa sfida che rappresenta già un banco di prova importantissimo per le due squadre. I toscani con zero punti nelle due prime uscite vogliono iniziare a mettere fieno in cascina per la salvezza. La Juventus invece arriva dal polemico pareggio casalingo contro il Bologna e non vuol accumulare ritardo nei confronti di Napoli, Inter e Milan che sono a punteggio pieno.

Lo scorso anno al Castellani andò in scena un clamoroso 4-1 a favore dell'Empoli. Pochi minuti prima della gara i bianconeri erano stati investiti dalla notizia dell'ennesima penalizzazione stagionale che li riportava lontanissimi dalla zona Champions League. In campo i ragazzi di Allegri crollarono sotto i colpi di un Empoli scatenato.

Dove vedere Empoli-Juventus in tv e streaming

Empoli-Juventus è il posticipo serale della terza giornata di Serie A. Si giocherà domenica 3 settembre alle ore 20:45 presso lo Stadio Castellani di Empoli. E' possibile seguire la gara in diretta tv su Sky Sport dopo aver sottoscritto una opzione di contratto. Per gli abbonati c'è anche la possibilità di guardare il match in streaming grazie all'App Sky Go che può essere scaricata su un qualsiasi dispositivo mobile.

Sempre in streaming e sempre scaricando l'App il match sarà visibile anche su NOW TV ed è acquistabile singolarmente come evento.

Empoli-Juventus sarà trasmessa anche da DAZN in streaming live per tutti gli abbonati al servizio.

Probabili formazioni: Caputo guida l'attacco di Zanetti

Empoli (4-2-3-1): Perisan, Ebuehii, Ismajli, Luperto, Cacace; Grassi, Marin; Cancellieri, Baldanzi, Gyasi; Caputo.

All. Paolo Zanetti

Juventus (3-5-2): Perin, Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

All. Massimiliano Allegri