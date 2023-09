Empoli, qual'è il futuro di Paolo Zanetti? I dettagli dopo una notte horror

Ore complicate tra l'Empoli e Paolo Zanetti, approccio disastroso con la Serie A di questa stagione. Pietro Accardi si presenta in sala stampa al fine della sfida: "Ci prenderemo del tempo, qualcosa ce non sta andando c'è". Qualcosa è andato storno e oggi la società dovrà valutare il da farsi.

Possiamo descriverlo come il peggior risultato della Serie A nella storia dell'Empoli. Il futuro di Paolo Zanetti in bilico dopo il 7 a 0 subito all'Olimpico dalla Roma. Come riportato da Tuttomercatoweb, il direttore sportivo Pietro Accardi, si presenta in sala stampa al fine della sfida: "Ci prenderemo del tempo, qualcosa ce non sta andando c'è". Queste le sue parole per descrivere cosa è accaduto in campo. In questo caso, chi rischia di farne le spese? Certamente l'allenatore, Zanetti, che la scorsa stagione aveva deciso di rimanere nel club dopo la salvezza ottenuta.

Futuro Zanetti, tra i peggiori risultati della Serie A

Un avvio di campionato tremendo, 0 punti dopo 4 partite, tra i peggiori risultati della Serie A. L'Empoli subisce una pesante sconfitta all'Olimpico, contro gli uomini di Josè Mourinho. Dopo una notte da incubo, quali sono i piani di Zanetti, gli azzurri sono stati semplicemente sfortunati? Qualcosa è andato storno e la società dovrà valutare il da farsi. Una ingenuità in partenza del difensore polacco Walukiewicz, subito dopo la squadra si spegne, dinanzi a un avversario che non ha lasciato nessuna libertà di gioco.

Come riportato su Tuttomercatoweb, le parole di Pietro Accardi a fine match: "Io credo che sia doveroso, dopo una prestazione del genere, metterci la faccia. Sono qui per questo, per assumersi le nostre responsabilità. Dispiace per i nostri tifosi, sono venuti qui per sostenerci e l'hanno fatto fino alla fine, il primo pensiero va a loro. Io credo che in questo momento la responsabilità non sia soltanto dell'allenatore: è di tutti, me compreso. Detto questo, è chiaro che ci prenderemo del tempo per riflettere: qualcosa che non sta andando c'è".

La scelta della società

Una partenza horror per gli uomini di Zanetti. Al momento, la società si prende del tempo per decidere il destino del proprio allenatore. Come solitamente avviene in questo caso, successivamente l'allenatore viene sollevato dall'incarico. Una situazione del genere si era già verificata, dopo un avvio negativo la società aveva esonerato il proprio tecnico.