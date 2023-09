Genoa: Gilardino alla ricerca del modulo giusto che prevede Messias e...

Il Genoa vuole essere una protagonista di questo campionato di Serie A e quanto prima conquistare la salvezza. Gilardino prepara un nuovo assetto tattico che prevede l'inserimento in pianta stabile soprattutto di due nuovi acquisti avuti in dote dal calciomercato estivo.

Gilardino alla ricerca del modulo più efficace

Il Genoa è pronto a schierare tutti i suoi uomini offensivi. E' quello su cui sta lavorando in questi giorni Gilardino, come scrive La Gazzetta dello Sport. La sosta servirà al tecnico per preparare un nuovo assetto che preveda anche Messias fra i titolari, considerando che l’ex milanista è arrivato a Genova con un infortunio ancora superare. Ora è pronto per mettersi a disposizione in un 4-3-2-1 di base che prevede proprio Messias e Gudmundsson alle spalle di Retegui, con Malinovskyi a supporto della mediana. O, in alternativa, un 3-4-2-1, che non cambia però la sostanza. Genoa a trazione posteriore e alla ricerca di far convivere tutti i giocatori di qualità.