Genoa, Malinoskyi titolare? Ecco perchè è a rischio e Messias...

Genoa-Napoli chiuderà la giornata di grandi anticipi di Serie A di oggi. Allo stadio Marassi, andrà in scena l'ultimo dei tre big match. Fischio di inizio alle ore 20:45. Il Genoa appunto si prepara a ospitare il Napoli nella quarta giornata del campionato di Serie A. Come dichiarato da Alberto Gilardino, Messias si avvicina al ritorno in gruppo, anche se non sarà della partita, mentre Malinovskyi ha risolto i problemi fisici accusati a inizio settimana; di seguito le ultime sulla formazione del Genoa.

Le novità di formazione per Gilardino

Le ultime sulla formazione del Genoa, come riportato da fantacalcio.it: davanti a Martinez dovrebbero esserci Sabelli a destra e Vasquez a sinistra, anche se quest'ultimo è tallonato da Martin; al centro spazio a Dragusin e Bani. Badelj dovrebbe essere preferito a Thorsby, ai suoi lati pronti Strootman e Frendrup; nessun dubbio in avanti, giocheranno Malinovskyi e Gudmundsson a supporto di Retegui. Contro il Napoli servirà ovviamente una prestazione super, ma il Genoa ha dimostrato già contro la Lazio di non temere le big.