Infortunio Pogba, escluse lesioni per il centrocampista della Juventus

La Juventus fornisce aggiornamenti sulle condizioni di Pogba e Gatti usciti malconci dopo la partita vittoriosa contro l’Empoli: il francese esce senza lesioni, mentre Gatti soffre di una distorsione alla caviglia.

L’infortunio di Pogba è meno grave di quel che si temeva: le ultime notizie dalla Juventus rivelano che il calciatore francese ha evitato gravi lesioni dopo un contatto avuto nel corso della partita Empoli-Juventus. Intanto, Federico Gatti, ha subito una distorsione alla caviglia.

Infortunio Pogba, escluse lesioni

Dopo un attimo di preoccupazione e tensione post-infortunio, la Juventus ha reso noto che Paul Pogba, che aveva accusato problemi fisici al termine del match Empoli-Juventus, non ha subito lesioni muscolari.

Gli esami strumentali al J|Medical hanno evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Le notizie positive sulla sua condizione fisica hanno dato un sospiro di sollievo alla squadra e ai tifosi.

Lo stop del campionato per le partite delle nazionali consentirà al centrocampista di recuperare ed essere probabilmente a disposizione di Max Allegri già per il match con la Lazio, in programma il prossimo 16 settembre.

Distorsione per Gatti

Non solo Pogba ha avuto problemi nel match contro l'Empoli. Anche Federico Gatti, il difensore bianconero, ha subito un infortunio, rimediando una distorsione alla caviglia sinistra. Ma, come Pogba, anche Gatti ha già iniziato l'iter riabilitativo. Si stima che il suo recupero avvenga entro 15-20 giorni.

Questi aggiornamenti medici sono sicuramente buone notizie per Massimiliano Allegri e i tifosi della Juventus, che temevano inizialmente di perdere due giocatori chiave per un periodo prolungato, proprio ora che non c’è più spazio per nuovi affari di calciomercato.