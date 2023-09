Inter, Pavard è carico: "Voglio festeggiare lo scudetto"

Benjamin Pavard, arrivato all'Inter la scorsa estate dopo una lunga e tortuosa trattativa, si è detto orgoglioso della sua scelta. Il difensore centrale vuole vincere quanti più trofei possibili in nerazzurro; nello scacchiere di Simone Inzaghi, si vede perfetto per la difesa a tre.

Benjamin Pavard è stato l'ultimo squillo di calciomercato per l'Inter, necessario per rinforzare il reparto arretrato con un tassello capace di garantire esperienza, qualità e prospettive. La trattativa non è stata facile; allenamenti saltati, attese e ricerca di un sostituto per il Bayern Monaco. Verso il gong della sessione estiva è però arrivata la fumata bianca con il difensore francese che ha coronato la sua palese volontà di vestire la maglia nerazzurra.

Benjamin Pavard all'Inter: una nuova sfida all'insegna dei trofei

Intervistato da Dazn, Benjamin Pavard ha avuto modo di parlare proprio della tortuosa trattativa tra Inter e Bayern Monaco prima del suo arrivo a Milano, confermando ulteriormente quanto la sua volontà sia stata decisiva affinchè il tutto si concretizzasse il prima possibile. "Sono orgoglioso di far parte di questo grande club che è l'Inter. Gioco a calcio per vincere trofei e mi piacerebbe vincerne parecchi qui. A fine stagione festeggiare lo scudetto e mettere la seconda stella sulla maglia". L'obiettivo è dunque chiaro per il difensore francese; anche per lui il sogno è agguantare la 20esima vittoria in Serie A che porterebbe sulla maglia nerazzurra la tanto agognata seconda stella.

Proseguendo nell'intervista, Benjamin Pavard ha poi spiegato come il passaggio all'Inter - dopo 7 anni al Bayern Monaco - sia frutto del desiderio di una nuova sfida: "Ero in Germania da sette anni, sentivo che era arrivato il momento di una nuova sfida. Si è presentata l'Inter, club dalla grande storia scritta da leggende come Javier Zanetti… Per me si è trattato di qualcosa di evidente, l'Inter si è presentata con le mie stesse ambizioni".

Benjamin Pavard non ha dubbi: "Nella difesa a tre mi sento a mio agio"

Considerate le rotazioni di Simone Inzaghi, molti si sono chiesti come giocherà l'Inter con l'arrivo di Pavard. Il centrale francese potrà sarà sicuramente un valore aggiunto nel corso della stagione nerazzurra. Per ora l'utilizzo del difensore è stato centellinato; è chiaro che prendere coscienza dei meccanismi già collaudati della squadra richiede tempo e dedizione. Il calciatore ne è sicuramente consapevole e sta lavorando sodo per farsi trovare pronto nel momento giusto. Nel frattempo - sempre nella chiacchierata con Dazn - ha svelato la sua preferenza in termini di posizionamento tattico. "La mia posizione preferita è da centrale nella difesa a tre, e lì mi sento a mio agio. Come laterale destro posso giocarci ma non è lì che mi sento a mio agio. Sono all'Inter per potermi esprimere nel ruolo che preferisco, dove posso portare la mia esperienza".

Dalle parole di Benjamin Pavard si evince una discreta chiarezza di idee; è evidente che il modulo di Simone Inzaghi si sposi perfettamente su quanto da lui spiegato in termini di preferenza tattica. Tale fattore avrà sicuramente inciso ulteriormente sulla voglia di approdare a Milano, sponda nerazzurro. Altrettanto chiara è la sua voglia di portare a casa quanti più trofei è possibile. Grinta e ambizione sono le connotazioni più pertinenti per il difensore centrale dell'Inter, che per i traguardi raggiunti si è concesso un ringraziamento speciale. "Anche nei momenti difficili non ho mai mollato; devo questa cosa a mio padre che aveva una grande forza mentale. Per me è importante averla nei momenti belli e meno belli: è la chiave per avere una grande carriera".