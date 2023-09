Juventus, è tempo di rinnovi: priorità opposte per Chiesa e Pogba, "urgenza" Rabiot

Calato il sipario sul calciomercato, in casa Juventus tiene banco il tema rinnovi di contratto: ecco i possibili scenari per il futuro tra giocatori chiave e trattative in corso. Dallo stipendo "oneroso" di Paul Pogba alla necessità di blindare Federico Chiesa e Adrien Rabiot.

Juventus, situazione rinnovi di contratto e trattative. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato e dopo 3 giornate di Serie A già archiviate, la Juventus sembra ora volersi concentrare sul fronte rinnovi. Diversi sono i calciatori sotto la lente d'ingrandimento della dirigenza bianconera; su tutti Paul Pogba. Il francese non ha rispettato le attese alla sua seconda avventura con la maglia della Juventus e l'ingaggio di 8 milioni potrebbe risultare eccessivo per le strategie economiche bianconere.

Juventus, questione rinnovi: Paul Pogba verso la riduzione dello stipendio

La pianificazione del futuro per la Juventus passa per i rinnovi di contratto: un tema caldo riguarda probabilmente Paul Pogba. Il calciatore classe 1993 percepisce attualmente circa 8 milioni di euro l'anno; è chiaro che, viste le recenti prestazioni e i numerosi infortuni, la dirigenza bianconera voglia valutare al meglio il futuro del centrocampista francese. In tal senso, pare che le trattative con Rafaela Pimenta - agente del calciatore - vertano principalmente su una riduzione dello stipendio al fine di poter proseguire insieme il cammino.

Rinnovi Juventus: Federico Chiesa al centro del progetto, Rabiot in scadenza

Il mancato arrivo di un nuovo centravanti ha probabilmente spinto Massimiliano Allegri - allenatore della Juventus - ha puntare tutto su Federico Chiesa, in coppia con Dusan Vlahovic. L'attaccante italiano ha un contratto in scadenza a luglio 2025; le nuove strategie bianconere sembrano dunque indicare la necessità di ultimare quanto prima un rinnovo di contratto in linea con le ambizioni del club e del calciatore. Diverso invece il "caso" Adrien Rabiot; il centrocampista francese andrà in scadenza di contratto al termine di questa stagione e attualmente guadagna 7 milioni di euro netti a stagione. Il calciomercato può rappresentare dunque una spina nel fianco della dirigenza bianconera che vorrebbe evitare di perdere il calciatore a parametro zero. I discorsi per il rinnovo del classe '95 potrebbero dunque intensificarsi nei prossimi mesi; la Juventus vorrebbe garantirsi una netta plusvalenza in caso di cessione ed è lecito credere che un accordo possa arrivare prima della prossima finestra di calciomercato.