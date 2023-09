Lecce: la formazione di oggi contro il Monza, novità in attacco e dubbio a centrocampo

Monza-Lecce in arrivo e sicuramente non sarà una partita facile per la squadra giallorossa, in un luogo che però evoca ricordi dolci. Lo scorso anno proprio a Monza arrivò per il Lecce la matematica salvezza, sentenziata da un gol su rigore di Colombo, che oggi partirà titolare per la prima volta con la maglia del Monza e quindi da avversario.