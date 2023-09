Roma: in vista del Genoa importante recupero a centrocampo, Smalling in dubbio

La squadra, rientrata nella notte nella Capitale, oggi riposerà, avendo così modo di rifiatare e recuperare un po’ di energie disperse tra la trasferta di Europa League e quella di Torino. Contro il Genoa ennesima gara lontano dall'Olimpico, ecco i recuperi.

L'ultima istantanea della notte dell’Olimpico Grande Torino è quella di un Belotti che esce dal campo dolorante, fischiato dai suoi ex tifosi, dispiaciuto per i punti lasciati sul campo. Con questa voglia e con questa fame la Roma di Mourinho preparerà in poche ore il prossimo impegno di campionato contro il Genoa, in programma a Marassi giovedì sera.

I recuperi in casa Roma

Sicuramente il capitano Lorenzo Pellegrini, sarà tra i protagonisti del Ferraris: il capitano metterà benzina nelle gambe nelle prossime sedute di allenamento a Trigoria. Il rebus rimane legato alle condizioni di Chris Smalling, che rimane molto complicato rivedere tra i convocati della trasferta di Genova. La lesione muscolare rischia di fargli saltare anche il Frosinone. Rischia di non esserci rotazione in difesa, per questo motivo il pacchetto arretrato sarà riproposto in blocco. Karsdorp insidia Kristensen per un posto sulla fascia, Spinazzola va verso la conferma sulla sinistra. In mezzo tutto dipenderà dalle condizioni di Pellegrini e Aouar: uno dei due completerà il reparto di centrocampo insieme a Cristante e Paredes. Davanti impossibile rinunciare a questo Lukaku, mentre attente valutazioni verranno fatte su Dybala, dopo i 90 minuti di Torino. Ma la Lu-Pa ha già dato segnali molto importanti.