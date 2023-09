Roma-Milan: probabili formazioni del primo big match della stagione

Questa sera la Serie A torna con due anticipi della terza giornata. In serata il primo big match della stagione 2023-2024: Roma-Milan probabili formazioni dell'appuntamento alle 20.45 su Dazn. Il nuovo acquisto giallorosso Romelu Lukaku potrebbe partire dalla panchina insieme a Dybala.

Belotti e compagni esultano

Roma-Milan questa sera all'Olimpico si giocherà il primo big match della nuova stagione di Serie A. L'anticipo di questa sera venerdì 1 settembre vedrà in campo sfidarsi la squadra di Pioli contro la nuova formazione di Mourinho fresca dell'arrivo di Romelu Lukaku. I giallorossi non sono partiti al meglio conquistando soltanto un punto in due giornate, lo Special One potrebbe è alla ricerca della sua prima vittoria per non arrivare alla terza giornata a -8 in caso di sconfitta contro i milanisti. La vittoria contro il Milan potrebbe rimettere in carreggiata la Roma che parte galvanizzata dal nuovo arrivo dal calciomercato estivo. Big Rom però parte dalla panchina anche se non è detto che potrebbe già scendere in campo davanti ai suoi nuovi tifosi mentre restano ancora i dubbi su Dybala.

Roma-Milan: probabili formazioni. I dubbi di Mourinho e le certezze di Pioli

A poche ore dal fischio di inizio del primo emozionante big match, le probabili formazioni di Roma-Milan sono ancora avvolte dai dubbi. José Mourinho non sa se impiegare Paulo Dybala dal primo minuto a causa dell'affaticamento muscolare che ha colpito l'argentino nella scorsa partita contro l'Hellas Verona. Ancora tutto da decidere, o da rivelare, per lo Special One che potrebbe mettere in dubbio anche Pellegrini a centrocampo.

Dall'altra parte Pioli cerca la terza vittoria consecutiva per restare in testa alla classifica dopo il punteggio pieno delle due giornate precedenti contro Bologna e Torino. Per questo, l'allenatore rossonero potrebbe riservare poche sorprese. Molte conferme quindi nel 4-3-3 preparato per Roma-Milan con Giroud unica punta davanti a Pulisic e Leao. Unico dubbio resta in difesa su chi sarà al fianco della certezza Tomori.

Roma-Milan: probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti. Allenatore: José Mourinho

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Stefano Pioli