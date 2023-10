Cagliari, che novità da Ranieri: "Lapadula tornerà quando..."

Il Cagliari contro il Frosinone deve provare a portare a casa l'intera posta in palio. Ranieri schiererà la migliore formazione possibile. Rientra tra i convocati e potenzialmente a disposizione anche Gianluca Lapadula, dopo l'infortunio estivo. Ecco le novità.

Cagliari-Frosinone sarà la prima gara quasi decisiva per la stagione proprio del Cagliari. Siamo ancora nella prima fase del campionato, ma i tre punti in palio iniziano ad essere veramente pesanti. Il primo vero snodo importante stagionale per gli uomini di Ranieri, che rivedranno in panchina il bomber Lapadula.

Lapadula si rivede in panchina

Il Cagliari scenderà in campo nella giornata di domani, all’Unipol Domus, contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Tra le armi di mister Claudio Ranieri c’è anche Gianluca Lapadula, come riporta Cagliarinews24. Dopo la convocazione in occasione dello corso incontro di campionato contro la Salernitana, Lapadula è pronto per la seconda chiamata di fila. Tuttavia, non sembra essere pronto per partire da titolare contro la squadra giallazzurra. Arriva da Claudio Ranieri stesso la novità riguardante il suo impegno, ecco le parole del tecnico in conferenza stampa: "Lapadula giocherà quando starà bene, si sta impegnando molto ma non è facile essere disponibile a giocare". Possibile una manciata di minuti, improbabile, al momento, una partenza dal primo minuto. L'importante è la presenza di Lapadula per tutti i compagni e per riprendere la fiducia sotto porta.