Cagliari: tutti e tre i big in dubbio recuperano. Che novità in attacco

Il Cagliari di Claudio Ranieri giocherà contro il Frosinone una gara da cercare di vincere in ogni modo possibile. Buone notizie sul fronte infortunati: Nandez e Mancosu recuperano dai loro rispettivi problemi fisici e Lapadula è pronto per subentrare.

Il Cagliari contro il Frosinone vuole provare a prendere tutta la posta in palio, con o senza il bel gioco. Ranieri ha motivato a dovere i suoi e ha cercato di far smaltire nel miglior modo possibile la delusione del pareggio contro la Salernitana arrivato a tempo ormai scaduto e con un rigore dubbio. Ora c'è una sfida da vincere contro il Frosinone, di seguito le novità legate ai dubbi di formazione.

Nandez e Mancosu ok, Lapadula scalpita

Per il Cagliari arrivano buone notizie: Nandez e Mancosu pronti a tornare subito in campo domenica contro il Frosinone alla Domus. Scalpita anche Lapadula, fermo da luglio. Nandez e Mancosu si sono allenati regolarmente insieme al resto della squadra, come riporta Tuttosport, e faranno parte degli undici iniziali. Nandez doveva smaltire lo stress legato agli impegni con la nazionale uruguaiana, mentre per Mancosu bisognava curare il recupero dopo la lunga inattività legata all'intervento chirurgico della scorsa estate. Lapadula? Per il bomber possibile ritorno in campo, ma solo a gara iniziata.