Cagliari: ballottaggio per il ruolo di trequartista contro il Frosinone, ecco il favorito

Il Cagliari giocherà contro il Frosinone una gara già diventata decisiva per il corso della stagione. Sarà uno snodo fondamentale contro una diretta concorrente, allenata dall'ex Eusebio Di Francesco. Dubbio riguardante il ruolo di trequartista per Ranieri.

Il Cagliari di Ranieri prepara la gara contro il Frosinone, consapevole che sarà una sfida da provare obbligatoriamente a vincere. Il club sardo deve vincere e fare punti, per provare ad abbandonare l'ultima posizione in classifica, cancellando il complicato inizio di stagione. Ranieri vuole schierare la migliore formazione possibile, al momento il dubbio rimane legato a che giocatore schierare come trequartista, corsa a due tra Mancosu e Viola.

Mancosu favorito su Viola per il ruolo di trequartista

Claudio Ranieri punterà ancora sul 4-3-1-2, con il trequartista riconfermato nella formazione iniziale. In pole per il ruolo resta Marco Mancosu, ma attenzione anche al possibile utilizzo di Nicolas Viola, come riporta il sito fantacalcio.it. Il numero 10 rossoblù potrebbe partire da titolare o, in ogni caso, alternarsi con Mancosu in quella posizione di campo, dopo la prova di ottima fattura contro la Salernitana. Sicuramente Viola è rientrato prepotentemente nelle rotazioni di Ranieri, anche se contro il Frosinone dovrebbe essere Mancosu a partire tra gli 11 iniziali.