Cagliari: contro il Frosinone due big in dubbio, Ranieri spera di recuperarli

Il Cagliari di Ranieri giocherà il prossimo turno contro il Frosinone, in una partita assolutamente da vincere. Due i dubbi per il mister sardo, causa infortunio, riguardano Mancosu e Nandez, anche se entrambi potrebbero recuperare. Ecco di seguito le novità.

Il Cagliari affronterà nel prossimo turno di campionato il Frosinone, in una partita da provare a tutti i costi a vincere. Lapadula che era tornato tra i convocati nella trasferta di Salerno, stavolta è abile e arruolato ma ovviamente partirà dalla panchina. A destare preoccupazione sono invece due big di centrocampo, Nandez e Mancosu. Entrambi potrebbero recuperare, ma ad oggi vige una situazione di incertezza. Ranieri tenterà in ogni modo di renderli protagonista di una gara già fondamentale per la salvezza.

Ranieri tenta di recuperare i suoi big

Archiviato il pari-beffa di Salerno, il Cagliari ha ripreso gli allenamenti in vista dei prossimi impegni contro Frosinone e Genoa. Non pochi problemi per il tecnico Claudio Ranieri, come dicevamo in precedenza e come riportato dal sito fantacalcio.it, alle prese con la possibile defezione di Nandez e Mancosu. Uscito nell'intervallo dell'Arechi, il calciatore uruguaiano avrebbe riscontrato un fastidio muscolare. Viaggia verso il rientro, invece, il difensore Hatzidiakos che è tornato a lavorare in gruppo.