Cagliari: Lapadula convocato ma...contro il Frosinone subito titolare?

Lapadula entra nella lista dei convocati, e questa è già la notizia del giorno in casa Cagliari. Di sicuro oggi non farà parte della contesa a meno di clamorosi colpi di scena, però già dalla prossima partita contro il Frosinone potrebbe essere un protagonista.

Il Cagliari scende in campo contro la Salernitana allo stadio Arechi nella partita valevole per la 9a giornata di Serie A. La novità del giorno è che ci sarà in panchina anche Gianluca Lapadula. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’italo peruviano ha spinto tanto per questa simbolica convocazione dopo il ungo infortunio alla caviglia.

Lapadula titolare contro il Frosinone?

Lapadula non spenderà minuti contro la Salernitana a causa di una condizione fisica non ottimale, come riportato da Cagliarinews24. Sarà più un leader nel morale piuttosto che sul campo. E’ lecito aspettarsi che Lapadula si prepari per il Frosinone, prossimo match in campionato del Cagliari. Così come ci si aspetta un ingresso in campo nella prossima partita contro l’ex Eusebio di Francesco. Quella che verrà, sarà un’importante settimana per Lapadula. E se invece Claudio Ranieri contro il Frosinone si facesse ingolosire dalla possibilità di schierare subito titolare Lapadula? Eventualità da non escludere totalmente, anche se la settimana che entrerà come detto sarà decisiva in questo senso.