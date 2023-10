Cagliari: contro la Salernitana Scuffet o Radunovic? In difesa ballottaggio tra...

Trasferta insidiosa e di fondamentale importanza per il Cagliari, che farà visita alla Salernitana del nuovo mister Filippo Inzaghi. Nello specifico Ranieri ha due dubbi su tutti. Il ballottaggio difensivo e quello in porta tra Scuffet e Radunovic. Ecco le scelte.

Chi sarà il portiere titolare del Cagliari contro la Salernitana? Mister Claudio Ranieri deve scegliere se schierare nuovamente dal primo minuto Simone Scuffet o se rilanciare Boris Radunovic. La possibile scelta del tecnico rossoblù dovrebbe essere Scuffet che è reduce da una settimana d’intenso lavoro senza il compagno di reparto Radunovic convocato dalla Serbia durante la sosta per le Nazionali. Si tratta di una percezione che dovrebbe trasformarsi in realtà, anche se Radunovic nutre ancora speranze di titolarità come riporta Cagliarinews24.

Dubbio anche in difesa per Ranieri

Trasferta di Salerno davvero importante per il Cagliari, che vuole ponderare bene ogni scelta di formazione. Ballottaggio aperto in casa Cagliari anche nel reparto difensivo a causa dell’assenza di Pantelis Hatzidiakos che non prenderà parte alla trasferta di Salerno per un problema fisico. Certe le presenze dal primo minuto di Dossena e Wieteska. Se Ranieri confermasse la linea difensiva a 3 ci sarebbe il ballottagio tra Obert e Goldaniga, con l’esperienza di quest’ultimo che potrebbe tornare utile in una gara così delicata.