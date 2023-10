Genoa, contro l'Atalanta ecco chi sostituirà Retegui. Novità a centrocampo

Genoa di Alberto Gilardino che affronterà la difficilissima trasferta di Bergamo contro l'Atalanta. Partita difficile ma il Genoa sa come si fa a giocare contro le big del campionato. Mister genoano che dovrà fare a meno di Retegui. Ecco chi lo sostituirà.

Il Genoa domani pomeriggio affronterà l'ostica trasferta di Bergamo contro l'Atalanta di Gasperini. Partita difficile ma la squadra di Gilardino ha dimostrato di saper giocare e vincere contro le big di questo campionato. Domani defezione importante per quanto riguarda l'attacco e novità a centrocampo. Di seguito le ultime news.

Le novità di formazione del Genoa

Assenze pesanti in attacco per Gilardino che deve fare a meno di Retegui e Messias, ai box per problemi fisici. Come riporta Genovatoday il Grifone dovrebbe presentarsi in campo con il 3-5-2 in cui Vasquez potrebbe giocare in difesa nonostante sia stato l'ultimo a rientrare dagli impegni con la Nazionale. A destra ballottaggio tra De Winter e Sabelli, con il primo in vantaggio, mentre a sinistra Haps sembra essere ormai il titolare. Badelj recupera non ma giocherà dall'inizio, Frendrup sarà il mediano davanti alla difesa con Thorsby e probabilmente Malinovskyi ai fianchi. Questa la novità in casa genoana, l'inserimento dell'ex di turno Malinovskyi a centrocampo. In attacco vicino a Gudmundsson possibile occasione dall'inizio per Ekuban. In porta al posto delle squalificato Martinez gioca Leali.