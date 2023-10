Genoa: ci risiamo, ancora un gol dubbio assegnato contro? Anche se il Var...

Il Genoa esce sconfitto dal campo dell'Atalanta per 2-0. A sbloccare la gara ci ha pensato Lookman, con un gol inizialmente apparso irregolare, ma poi la verifica del Var ha chiarito il tutto. Genoa che già contro il Milan aveva subito un gol al limite.

Il Genoa perde contro l'Atalanta dopo aver disputato una prova più che accettabile. Anche stavolta arriva un dubbio episodio a sbloccare il match. Sul gol di Lookman infatti la sensazione dal campo era che il giocatore di Gasperini avesse toccato la palla con il braccio prima di segnare, salvo poi essere smentiti dal Var.

Regolare il gol dell'Atalanta

Episodio da moviola in Atalanta-Genoa, come riporta il sito Sportface. I padroni di casa, a metà del secondo tempo, trovano la rete del vantaggio grazie a Lookman che da terra è più scaltro di tutti e sigla il gol del vantaggio battendo Leali. Ma per l’arbitro Marinelli c’è un tocco di braccio da parte dell’attaccante nerazzurro e quindi la decisione del direttore di gara è quella di annullare la rete. Il Var però, dopo un paio di minuti di check, richiama Marinelli al monitor: immagini riviste, Lookman non sembra toccare la palla con la mano e quindi la rete viene convalidata. Atalanta in vantaggio. Con polemiche visto che Gilardino è stato ammonito e il Genoa viene dalla partita con il Milan dove un gol molto dubbio di Pulisic fu convalidato senza nessuna revisione Var.