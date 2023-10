Genoa: Retetui il faro dell'attacco ma il ginocchio? Le novità fanno pensare a...

Il Genoa torna a vincere in campionato e lo fa per 1-0 contro la Salernitana. La notizia, oltre alla ritrovata vittoria, riguarda l'infortunio di Retegui che è costretto ad abbandonare il campo. Ecco le probabili novità sul suo conto e quando potrà tornare.

Il Genoa torna alla vittoria in casa contro la Salernitana, e questa è una gran bella notizia. L'altra, quella meno bella è il nuvo probabile infortunio occorso al suo miglior attaccante, Retegui. Entità ancora da valutare ma il giocatore è stato costretto a fermarsi anzitempo. Il Genoa con o senza Retegui è una squadra molto diversa.

Retegui costretto al cambio contro la Salernitana

Come riporta tuttomercatoweb La brutta notizia per il Genoa e per Retegui arriva proprio nel momento in cui coglie il palo con una bella conclusione con il mancino. L'attaccante avverte nuovamente dolore e dopo un tempo è costretto a lasciare il campo per fare spazio a Ekuban. Da capire ovviamente quale sarà l'entità del problema e con ogni probabilità il giocatore verrà valutato già oggi alla ripresa degli allenamenti. L'obiettivo, il più ottimistico, va sul prossimo impegno di campionato contro il Cagliari alla Unipol Domus. La speranza e l'intuizione è che non sia nulla di grave ma certamente ne sapremo di più nel momento in cui verrà sottoposto agli accertamenti del caso.