Genoa-Salernitana: Inzaghi quanti dubbi, chi in porta? Su Retegui si è deciso così...

Stasera va in scena una gara interessante sotto ogni punto di vista, nell'anticipo di questa nuova giornata del campionato di Serie A. Genoa-Salernitana è una partita da vincere per entrambi. Sfida nella sfida anche tra Gilardino e Inzaghi, allenatori dei club.

Genoa-Salernitana è una partita da vincere per entrambe le squadre. Per il Genoa serve vincere, dopo due sconfitte consecutive, per allontanarsi dalla zona pericolosa della classifica. Per la Salernitana invece per brindare al primo successo stagionale che ancora tarda ad arrivare. Partita dai tanti spunti interessanti dunque quella in arrivo questa sera nell'anticipo della giornata del campionato di Seria A.

Le probabili scelte di Gilardino e Inzaghi

Alberto Gilardino nel suo Genoa avrà a disposizione di nuovo Retegui e Strootman che hanno recuperato dai rispettivi infortuni e questa non può che essere una notizia positiva. Il tecnico, come riporta il sito Pianetagenoa1983 dovrebbe schierare la squadra col 3-5-2. In porta ritorna Martinez dopo la squalifica. Davanti al portiere il trio Bani, Dragusin, Vasquez. A centrocampo sulle fasce Sabelli a destra che se la vedrà con Brandaric e Haps a sinistra contro Mazzocchi. In mediana Strootman (eventuale ballottaggio con Malinovskyi), Badelj, Frendrup. In attacco il gran duo Gudmundsson-Retegui. Dall'altra parte la Salernitana di Pippo Inzaghi che si ritrova con tanti dubbi di formazione, a partire dal portiere. Come riporta il Corriere dello Sport, Ochoa leggermente favorito su Costil, anche se la decisione verrà presa proprio a ridosso del match nel ballottaggio tra i due. In difesa al posto di Fazio potrebbe giocare Daniliuc, con Gyomber al suo fianco, Mazzocchi e Bradaric esterni. A centrocampo confermati Maggiore, Lassana Coulibaly e Kastanos. In alternativa ci sono Bohinen e Martegani. Candreva e Cabral giocheranno alle spalle di Boulaye Dia.