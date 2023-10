Genoa: contro la Salernitana due novità, una positiva e una negativa. Torna un big?

Genoa-Salernitana in arrivo domani sera per l'anticipo della giornata di Serie A. Tornerà in campo Retegui molto probabilmente per la squadra di Gilardino, che ancora una volta dovrà però fare a meno di Messias, alle prese con l'infortunio. Le novità di seguito.

Il Genoa domani affronterà la Salernitana in una gara da provare a vincere per continuare a camminare in maniera positiva in questo avvio di campionato. Filtra un cauto ottimismo in casa Genoa per quel che riguarda le condizioni di Retegui. Il centravanti italo-argentino, fermo ai box da circa 15 giorni per una contusione al ginocchio, potrebbe tornare titolare proprio nel match di domani tra Genoa e Salernitana.

Retegui si, Messias no per il Genoa

Trapela ottimismo sul bomber del Genoa Retegui come riporta il sito fantamaster.it: Retegui è pronto a riprendere posto al centro dell’attacco rossoblù. Sono attese ulteriori conferme ma a guidare l'attaco di Gilardino ci dovrebbe proprio essere lui. Non solo Retegui, attenzione anche alla situazione legata all’infortunio di Messias. L’ex Milan ha accusato un fastidio muscolare nelle scorse settimane, e difficilmente riuscirà a recuperare già per la sfida contro la Salernitana. Le sue condizioni verranno valutate con calma nei prossimi giorni, ma non traspare grande fiducia da parte dello staff medico del Genoa per un recupero a breve termine.