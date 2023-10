Salernitana: Inzaghi cambia l'attacco contro il Genoa, ecco le novità

La Salernitana di Filippo Inzaghi dopo aver rimontato e pareggiato l'ultimo match casalingo contro il Cagliari, proverà a fare risultato pieno contro il Genoa. Il mister granata potrebbe effettuare qualche variazione tattica in attacco. Ecco le novità.

Archiviato il pareggio col Cagliari, la Salernitana si appresta a far visita al Genoa nell'anticipo della decima giornata di campionato. Comer riporta il sito fantacalcio.it, la squadra di Filippo Inzaghi ripartirà dalla certezza rappresentata da Boulaye Dia, tornato al gol con una importante doppietta che ha consentito ai campani di evitare il ko interno con i sardi. E proprio l'attaccante senegalese è già sicuro di una maglia da titolare per il match del Ferraris.

La novità di Inzaghi riguarda l'attacco

Inzaghi contro il Genoa potrebbe riproporre il 4-3-2-1 utilizzato al debutto, oppure passare alla difesa a tre, con le soluzioni 3-4-2-1 o 3-4-3. Più probabile comunque una conferma del modulo ad albero di Natale, ma con variazioni sul tema e negli interpreti. A partire dalla porta, dove Memo Ochoa potrebbe riconquistare il posto da titolare dopo il debutto di Costil in Serie A. Ma la vera novità riguarda l'attacco, dove il ritrovato bomber Dia potrebbe non giocare da solo, ma in coppia con Ikwuemesi.