Infortunio Danilo, Juventus in ansia per il suo difensore

Non c'è pace per la Juventus che aspetta notizie sulla vicenda Fagoli e nel frattempo deve fronteggiare l'infortunio di Danilo avvenuto nella notte con la sua Nazionale. Il difensore si è fermato nella gara con il Venezuela valida per le qualificazioni ai Mondiali.

Brutte notizie per la Juventus che rischia di non avere il capitano Danilo per la sfida del 22 ottobre contro il Milan. Il difensore si è infortunato con la sua Nazionale, il Brasile, durante il match valido per la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali nel girone sudamericano tra i verdeoro e il Venezuela dove la selezione carioca non è andata oltre l'1-1, deludendo e non poco i suoi tifosi.

Infortunio Danilo, la Juventus trema

In ansia ora però ci sono anche in supporters della Juventus perché durante la sfida Danilo si è accasciato a terra a causa di un dolore alla coscia. Il difensore è uscito dal campo senza bisogno della barella, ma si teme una lesione muscolare ai flessori. Per ora non c'è nessuna certezza ma il giocatore ha dichiarato di non poter essere a disposizione per la prossima sfida del Brasile contro l'Uruguay. Non una buona notizie per la Juventus che rischia di perderlo per la partita contro il Milan del 22 ottobre.

Danilo ora rientrerà a Torino e si sottoporrà agli esami del caso per capire l'entità dell'infortunio. Se non dovesse farcela saranno guai per Allegri che in difesa ha già perso Alex Sandro almeno fino al mese prossimo. Le alternativa restano così poche, possibile che se il capitano sia costretto a saltare la partita possano giocare nel terzetto difensivo Bremer, Gatti e Rugani.