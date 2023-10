Inter-Roma: bordate di fischi in arrivo per Lukaku, che oscura...Mourinho

Inter-Roma è il match da seguire con particolare attenzione in questa giornata di campionato, sia dal punto di vista tecnico che da quello ambientale. Lukaku troverà tutto lo stadio contro, pronto a fischiarlo ad ogni tocco di palla. Mourinho squalificato.

Inter-Roma è insieme a Napoli-Milan il big match di giornata, ma inevitabilmente è la partita del ritorno di Lukaku a San Siro e questo oscura tutto il resto, persino la tribuna dello squalificato Mourinho, altro ex di giornata. Vedremo come risponderà il bomber ora giallorosso ai sonori fischi che gli verranno attribuiti. Insomma una sfida nella sfida, da mettere in secondo piano per una volta anche un protagonista come Mourinho.

Lukaku, bordata di fischi in arrivo a San Siro

San Siro al gran completo attende Lukaku con trentamila fischietti, voce stridente di un amore tradito, come riporta SportMediaset. Non c'entra la Roma, per il tifoso interista: il tradimento è altro, non riguarda certo i colori giallorossi. E' un affare personale, una questione privata.Così San Siro si prepara a fischiare ogni tocco di palla del belga, un po' come avvenne quando Ronaldo nel 2007 incrociò i nerazzurri con addosso la maglia del Milan. Dunque ogni stop, ogni controllo, ogni passaggio e ogni tiro di Lukaku verrà accompagnato da un fastidiosissimo sibilo.