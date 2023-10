Juventus, il punto sui rinnovi: c'è un solo modo per far firmare Rabiot

Con il campionato fermo a causa della sosta per le Nazionali è tempo di pensare al futuro per la Juventus e in particolare ai rinnovi di contratto in scadenza nel 2024, il più caso più importante e caldo è quello del centrocampista francese Adrien Rabiot

Niente campo per due settimane, o meglio niente partite perché in realtà la Juventus è già al lavoro per preparare la delicata sfida contro il Milan. Allegri lavora senza i nazionali e spera di recuperare Dusan Vlahovic rimasto a Torino per curare il mal di schiena. I dirigenti però iniziano a pensare al futuro e la priorità sono i rinnovi dei contratti in scadenza nel 2024, se non arriveranno le firme i giocatori saranno liberi di lasciare la squadra a parametro zero la prossima estate.

Juventus, le ultime notizie sui rinnovi: nodo Rabiot

Il nome più importante è quello di Adrien Rabiot che la scorsa estate è rimasto, rimandando al mittente l'offerta del Manchester United. Il francese a Torino sta bene, altrimenti avrebbe fatto le valigie già qualche mese fa, ma avendo firmato per un solo anno è di nuovo vicino alla scadenza. Sul piano tecnico è imprescindibile per Allegri che quindi vorrebbe trattenerlo, a livello economico non dovrebbero esserci problemi nel senso che la Juve accetterebbe le condizioni attuali e anzi spingerebbe per la firma di un biennale.

Non tutto però è apparecchiato come sembra, Rabiot vuole competere al top e quindi il rinnovo di contratto diventerà realtà solamente se la Juventus parteciperà alla prossima Champions League, come rivela la Gazzetta dello Sport. Solo a quel punto mamma Veronique si siederà al tavolo per firmare l'accordo.

Alex Sandro e Rugani, altri rinnovi sul tavolo Juventus

Gli altri due giocatori in scadenza sono Rugani e Alex Sandro. Il primo dovrebbe rimanere a Torino, ha la fiducia di Allegri e non sembra avere intenzioni di lasciare i bainconeri. La trattativa sarebbe già partita e ci sono buone possibilità di arrivare all'ok definitivo prima della fine dell'anno.

Più difficile il discorso Alex Sandro, il brasiliano è un fedelissimo di Allegri per la sua duttilità ma percepisce 6 milioni di euro netti a stagione, troppi per un giocatore di 32 anni con tanti infortuni alle spalle. Possibile che arrivino offerte per lui e che alla fine la Juve lo lascia andare alleggerendo il monte ingaggi.