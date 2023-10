Lazio, Immobile recupera dall'infortunio: il capitano torna contro il Sassuolo

Ciro Immobile con molta probabilità non sarà presente dal primo minuto, le indicazioni riportano che in attacco troveremo Castellanos. Ricordiamo che, l'obiettivo principale dei biancocelesti è la trasferta di Champions League contro il Feyenoord, in programma mercoledì alle 18:45.

Immobile disponibile a Sassuolo dopo aver recuperato dall'infortunio al flessore. Dalla giornata di ieri il capitano è tornato ad allenarsi con il suo gruppo a Formello e l'obiettivo di domani risulta essere ben chiaro. Dopo la sosta dalle Nazionali, Ciro Immobile compie un'intervista che a dir poco spaventa i tifosi, lasciando dei dubbi sulla sua presenza a Sassuolo. Ma, come riportato da cittaceleste.it, per l'attaccante giungono solo buone notizie. Nonostante la sua possibile presenza sul campo, con molta probabilità non lo vedremo presente dal primo minuto. Ricordiamo che, l'obiettivo principale dei biancocelesti è la trasferta di Champions League contro il Feyenoord, in programma mercoledì alle 18:45.

Il match tra Sassuolo e Lazio è valido per la 9ª giornata di Serie A 2023/24, si giocherà allo stadio Mapei Stadium di Reggio Emilia sabato 21 ottobre, alle ore 20:45.

Immobile disponibile a Sassuolo: non dal primo minuto, in attacco Castellanos

Secondo quanto riportato da cittaceleste.it, il capitano biancoceleste, con molta probabilità, non sarà presente dal primo minuto. Le indicazioni riportano che in attacco troveremo Castellanos, con il capitano pronto a entrare successivamente. La Lazio è attesa da un tour de force che si concluderà il 12 novembre, giorno del derby. Il ct Sarri, che non ha nessuna intenzione di sbagliare, vuole poter contare su di tutti, specialmente sul proprio capitano.