Lecce: l'exploit che non ti aspetti, le due sorprese di questo campionato sono...

Il Lecce che in questo avvio di campionato è partito molto bene, lo deve soprattutto al calciomercato effettuato in maniera certosina. Oltre ai nomi conosciuti, ci sono in particolare due calciatori che si stanno esprimendo al di sopra delle aspettative.

Il Lecce sta ben figurando in questo avvio di campionato con risultati importanti e identità di gioco ben precisa. Tutto questo è dovuto all'organizzazione tattica di mister D'Aversa, ma anche dal calciomercato che la società ha regalato al mister. Sugli scudi due giocatori che appena arrivati non erano molto conosciuti, mentre oggi sono due punti fermi del Lecce.

I due giocatori in più del Lecce di D'Aversa

L’obiettivo del Lecce è la salvezza e, continuando su questa strada, l’impresa non sembra essere affatto impossibile, come riporta calciomercato.it. Il sistema di gioco del club e il lavoro che sta svolgendo D’Aversa stanno facendo molto bene a due come Rafia e Ramadani, i due exploit di questo avvio del Lecce. Rafia, classe 1999 è una mezzala offensiva che può essere impiegato anche come esterno offensivo di destra. Duttilità tattica molto importante e che può fornire al Lecce un contributo determinante all’interno della partita. Nel Lecce c'è un altro giocatore ad essere cresciuto in maniera esponenziale: Ramadani. Centrocampista centrale che, fino a questo momento, ha fornito prestazioni di livello. Tolta la partita in casa della Juventus, dove è uscito a venti minuti dalla fine, il classe 1996 ha sempre giocato dall’inizio alla fine e questo testimonia la sua importanza all’interno del sistema di gioco di D’Aversa. Viene impiegato come vertice basso del centrocampo ed è indispensabile per il Lecce sia in fase di non possesso sia nella costruzione del gioco.