Lecce: contro l'Udinese squadra fatta e grande ritorno! Solo un dubbio in attacco tra...

Il Lecce giocherà lunedì pomeriggio contro l'Udinese una partita impegnativa ma non proibitiva. Ritorno importante in rosa per mister D'Aversa, si tratta di Banda. Vedremo se partirà titolare o se verrà impiegato a gara in corso. Le ultime novità di seguito.

Lecce alla ricerca di un risultato importante in quel di Udine, partita di certo non facile contro una squadra come quella di Sottil, in difficoltà ma che non molla mai di un centimetro. Anche il Lecce è squadra tosta e tonica e arriva all'appuntamento post sosta Nazionali con un Banda in più. L'esterno offensivo è pienamente recuperato e si contende un posto da titolare con Strefezza. D'Aversa probabilmente lo farà partire dalla panchina anche se il dubbio sulla sua titolarità o meno verrà sciolto solo all'ultimo.

La probabile formazione del Lecce

Ad oltre due settimane di distanza dal pari casalingo contro il Sassuolo, il Lecce riparte in casa dell’Udinese. Scontro salvezza nel quale D’Aversa si affiderà alle sue certezze. Come riporta tuttomercatoweb.com il Lecce si schiererà con il classico 4-3-3 con Gendrey e Gallo ai lati della coppia Pongracic-Baschirotto. Ramadani in cabina di regia ed al suo fianco Kaba e Rafia. Almqvist e Krstovic certi di un punto nel tridente, mentre Strefezza e Banda si contendono l’ultima casella.