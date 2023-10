Lecce: contro l'Udinese un solo dubbio in attacco per D'Aversa, ecco il favorito

Dopo due settimane di pausa per gli impegni delle Nazionali, è ripreso il Campionato di Serie A, che tra poche ore vedrà il Lecce opposto all’Udinese. Contro la compagine di Sottil, i giallorossi cercheranno, dopo due pareggi e una sconfitta, di ottenere la prima vittoria in trasferta. Dal canto loro, stesso obiettivo per i padroni di casa, ancora a secco di successi e con una classifica molto deficitaria, che ha messo a rischio la panchina del tecnico Sottil.

Il dubbio di D'Aversa in attacco

Nel Lecce, come riporta il sito fantacalcio.it, potrebbe esserci la novità Banda, riaggregato da mercoledì al gruppo e ora si gioca una maglia con Strefezza per completare il tridente con Krstovic e Almqvist. In mediana Rafia, Ramadani e Kaba, ma cerca posto Oudin. Dietro Gallo rimane in pole su Dorgu a sinistra. In porta Falcone. Presumibilmente il rientrante Banda, pedina fondamentale di D'Aversa, avrà spazio a gara in corso per poi tornare titolare già a partire dalla prossima gara.