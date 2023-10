Milan, che succede? Tre espulsioni in nove partite e quante ammonizioni

Il Milan esce sconfitto dal big match casalingo contro la Juventus, anche per colpa dell'ennesima espulsione stagionale. Troppi già i rossi accumulati dagli uomini di Pioli, ben tre in nove partite. Per non parlare delle ammonizioni, soprattutto quelle di Theo Hernandez.

Il Milan esce sconfitto dal big match contro la Juventus. A pesare sul risultato l'espulsione di Thiaw che ha condizionato tutto l'andamento del secondo tempo, periodo in cui i rossoneri avrebbero potuto portare a casa i 3 punti pesanti. E invece è arrivata una sconfitta. Ben tre le espulsioni in nove partite per il Milan.

Troppi cartellini rossi per il Milan

Come riporta La Gazzetta dello Sport, con quello di Thiaw contro la Juventus il Milan è arrivato a quota tre rossi e per essere soltanto alla nona giornata si può sicuramente affermare che c’è una sgradevole abbondanza. Certo, dinamiche diverse, ma resta il fatto. Gli imputati: Tomori alla terza giornata contro la Roma, Maignan all’ottava contro il Genoa e Thiaw stavolta. Per non parlare delle ammonizioni di Theo Hernandez, che non ha mai preso un rosso durante le partite ma è riuscito nell’impresa, si fa per dire, di mettere insieme cinque ammonizioni in sette presenze, la maggior parte delle quali per proteste, dunque evitabili.