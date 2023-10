Juve, condizioni fisiche Chiesa: presente contro il Milan? Le ultime

Un lavoro assiduo, quello svolto da Federico Chiesa, lontano dal gruppo. Per lui, un unico obiettivo: superare il problema muscolare alla coscia e rientrare nel breve tempo. L'infortunio lo ha messo in difficoltà non solo sul campo della Serie A, ma anche in Nazionale. Sarà presente contro il Milan? Ecco gli ultimi dettagli.

Condizioni fisiche di Federico Chiesa a pochi giorni dalla sfida a San Siro contro il Milan. Il match tra Milan e Juve andrà in onda il 22 ottobre con calcio di inizio alle ore 20.45, valido per la 9° giornata di Serie A 2023/24. Ma quali sono le condizioni fisiche attuali dell'attaccante della Juventus? Quel che è certo è che si stia impegnando molto, ma nonostante si teme che sia molto difficile un suo utilizzo in campo dal primo minuto.

Condizioni fisiche Chiesa: un recupero difficile in vista del Milan

Nonostante l'impegno dell'attaccante nel raggiungere un completo recupero, sembra sia ancora difficile un suo impegno in campo dal primo minuto in vista del match di Torino. Un lavoro assiduo svolto lontano dal gruppo, con un unico obiettivo: superare il problema muscolare alla coscia. L'infortunio lo ha messo in difficoltà non solo sul campo della Serie A, ma anche in Nazionale, che lo ha visto saltare obbligatoriamente due match. Non una bella notizia per Allegri che ancora volta vedrà mancare sul campo di San Siro una delle sue importanti pedine.