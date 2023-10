Salernitana: arriva il giorno del grande reintegro in attacco

La Salernitana conquista un punto importante nel finale di gara contro una diretta concorrente come il Cagliari. Da oggi Filippo Inzaghi potrà avere un Simy in più in rosa, il giocatore infatti verrà reintegrato e sarà a completa disposizione del mister.

Simy e la Salernitana continueranno insieme, infatti l'attaccante è sempre più vicino all'inserimento in lista al posto di Fiorillo. Filippo Inzaghi ha stilato una relazione molto positiva sul centravanti e ha chiesto alla società di integrarlo in rosa per averlo a disposizione per tutte le gare ufficiali, sicuramente una possibilità ottima in più per il mister.

Simy arma in più per Inzaghi

Come riporta il sito tuttosalernitana.com, da oggi Simy sarà considerato a tutti gli effetti un candidato per la sfida a Marassi col Genoa o, al massimo, nel turno infrasettimanale di Coppa Italia utile anche a mettere minuti nelle gambe. Il giocatore sta lavorando bene e presto sarà finalmente una papabile scelta del mister Filippo Inzaghi. Simy è sotto contratto con la Salernitana fino a giugno del 2025. Nel frattempo la buona notizia in casa granata riguarda la doppietta segnata nella gara contro il Cagliari dal suo bomber, Dia. Chissà se Dia e Simy non potranno trovare spazio insieme nell'attacco della Salernitana?