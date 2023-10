Sassuolo-Lazio: Provedel espulso, ma il Var lo salva, ecco perchè

La Lazio di Sarri vince e convince contro il Sassuolo fuori casa, ma c'è stato un momento in cui le sorti della partita potevano quantomeno cambiare. Provedel infatti prima viene espulso dall'arbitro e poi salvato dal Var, ecco come è andata nel dettaglio.

Sassuolo-Lazio termina con una gara ottima da parte della squadra di Sarri e con un risultato netto per 0-2, ma c'è stato un momento che avrebbe potuto riaprire i giochi. Stiamo parlando dell'espulsione prima comminata a Provedel e poi tolta grazie all'intervento del Var.

Il Var salva Provedel dall'espulsione

Come riportato da La Gazzetta dello Sport l'episodio-chiave di Sassuolo-Lazio avviene al 16’ della ripresa, quando su un pallone lungo di Erlic, Provedel esce al limite dell’area e blocca il pallone con un’uscita aerea. L’assistente Bottegoni segnala l’intervento del portiere della Lazio come se fosse avvenuto fuori dall’area, in una chiara occasione da gol. Di Bello, che non poteva essere in linea con l’azione, estrae il rosso. Ma dopo un lungo check Var, la decisione viene ribaltata. Decisivo l’intervento del varista Di Paolo: questione di centimetri, ma un’immagine mostra chiaramente come il portiere saltando vada fuori dall’area con il corpo, ma mantenga le mani e il pallone sulla riga che delimita l’area medesima.