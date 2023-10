Torino: ecco i tempi di recupero del big infortunato che tornerà...

Il Torino che giocherà oggi pomeriggio contro il Verona dovrà fare a meno di Alessandro Buongiorno. Difensore granata che non salterà solamente questa partita ma anche il derby contro la Juventus e la convocazione in Nazionale. Ecco i tempi di recupero.

Alessandro Buongiorno sicuramente non sarà della gara oggi pomeriggio contro il Verona e non solo. Come riporta calciomercato.com al suo posto giocherà il neo acquisto Saba Sazonov, che ha già debuttato con la maglia del Torino nel turno infrasettimanale contro la Lazio. Il georgiano giocherà al centro dei tre di difesa con Perr Schuurs che agirà sulla destra e Ricardo Rodriguez che invece giocherà a sinistra.

L'infortunio di Buongiorno, ecco i tempi di recupero

L'infortunio occorso ad Alessandro Buongiorno nella partita contro la Lazio costringerà il difensore a uno stop: il centrale certamente salterà la gara di lunedì contro il Verona ma anche il derby contro la Juventus, oltre a non poter rispondere all'eventuale convocazione in nazionale. L'obiettivo di Buongiorno è quello di rientrare subito dopo la sosta del campionato, quando il Torino se la dovrà vedere nel delicato match casalingo contro l'Inter. Di sicuro il difensore granata avrebbe voluto esserci nel derby, ma l'infortunio lo terrà fuori anche in questa gara delicatissima.