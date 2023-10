Torino: lungo stop per il difensore infortunato, ecco il sostituto nel derby

Juventus-Torino andrà in scena oggi pomeriggio e Juric dovrà fare a meno di Soppy, titolare nell'ultima partita casalinga contro il Verona. Il giocatore che si stava inserendo nei dettami tecnici del mister dovrà stare fermo per diverso tempo. Ecco le news.

Torino in emergenza infortuni, almeno per quanto riguarda il reparto difensivo. Senza Buongiorno, Djidji e Sazonov, infatti, l’allenatore dei granata adesso dovrà anche fare a meno di un altro tassello importante della sua rosa che sarà costretto ad un lungo stop, come riporta calciomercato.it.

Le alternative difensive per Juric

Il giocatore infortunato è Brandon Soppy, che è uscito prima del previsto contro l’Hellas Verona nell’ultima giornata di campionato. Gli esami strumentali, si legge nella nota emessa dal Torino, hanno evidenziato una lesione di secondo grado ai muscoli ischiocrurali della coscia sinista. Uno stop che si prospetta dunque davvero molto lungo, anche se non sono state fatte previsioni ufficiali e certe. Questa defezione, l’ennesima in un periodo davvero sfortunato per i granata sotto questo punto di vista, costringerà Juric a schierare, molto probabilmente, Tameze nella difesa a tre insieme a Schuurs e Rodriguez. Ma non finisce qui: anche sulle fasce la situazione non è di certo migliore, con Bellanova e Lazaro che sono di fatto gli unici in buone condizioni, con Vojvoda in ripresa ma non di certo pronto per il rientro.