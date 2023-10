Torino-Inter, dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Torino-Inter, dove vederla: ecco come seguire la partita in diretta TV, in streaming e on demand, oltre alle probabili formazioni e alla designazione arbitrale della partita valevole per la nona giornata della stagione 2023-24 del campionato di Serie A TIM.

Torino-Inter, dove vederla? Ecco tutte le info utili della partita dello Stadio Olimpico Grande Torino. La partita tra la squadra di Juric e quella di Inzaghi, valevole per la 9a giornata di Serie A 2023-24, si giocherà sabato 21 ottobre alle ore 18:00.

L'Inter arriva a questa sfida con una classifica che vede i nerazzurri al secondo posto a quota 19 dopo i 2 recenti passi falsi contro Sassuolo e Bologna. Sono infatti 7 i punti raccolti nelle ultime 4 partite, un bottino non spregevole ma che ha comunque permesso al Milan di effettuare il sorpasso in testa alla classifica e rallentato la corsa che sembrava quasi inarrestabile della squadra di Simone Inzaghi. Sarà tanta dunque la voglia di riscatto di Lautaro Martinez e compagni.

Anche il Torino non sta vivendo il miglior periodo della stagione. La squadra di Juric infatti non segna da 3 partite e ha raccolto solamente 2 punti nelle ultime 4 uscite, complicando una classifica che al momento li vede 14esimi a quota 9. Sarà quindi importante per Zapata e compagni fare punti in casa per allontanarsi da una zona retrocessione divenuta troppo vicina rispetto agli standard degli ultimi anni.

La designazione arbitrale

L'arbitro che dirigerà Torino-Inter sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia. Per il fischietto romano si tratterà della seconda occasione in cui arbitrerà i nerazzurri in questa stagione: nella prima, Lautaro Martinez aveva trascinato la sua squadra in un netto 4-0 contro la Fiorentina a San Siro con una doppietta. Per trovare l'ultimo precedente con il Torino bisogna invece andare al 19 marzo scorso, in un Torino-Napoli terminato con il punteggio di 0-4 per i partenopei grazie alla doppietta di Osimhen.

Ad assistere Marchetti per la partità di sabato ci saranno Liberti e Perrotti, il quarto uomo sarà Capuano e in sala VAR sarà presente Nasca, assistito da Paganesi.

Torino-Inter, dove vederla

La partita di sabato 21 ottobre, il cui calcio d'inizio è fissato alle 18:00, sarà disponibile su DAZN. La piattaforma trasmetterà in esclusiva la diretta della partita: per vederla da PC sarà possibile connettersi al sito ufficiale (dazn.com), mentre per smartphone e smart TV c'è la possibilità di scaricare l'applicazione ufficiale di DAZN sullo store del proprio dispositivo. Inoltre, la piattaforma permette di usufruire dei contenuti trasmessi anche on demand, sarà quindi possibile vedere Torino-Inter anche in differita con le medesime modalità descritte precedentemente.

Le probabili formazioni

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Seck; Zapata. All. Juric.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, L. Martinez. All. Inzaghi.

BALLOTTAGGI:

TORINO: Sazonov-Tameze, Ilic-Tameze, Seck-Karamoh.

INTER: Acerbi-De Vrij, Barella-Frattesi.

SQUALIFICATI: nessuno.

DIFFIDATI: nessuno.

INDISPONIBILI:

TORINO: Buongiorno (in dubbio), Djidji, Soppy.

INTER: Cuadrado, Arnautovic.