Torino: e se non fosse Sanabria il titolare contro l'Inter? Ecco il probabile titolare

Il Torino affronta oggi pomeriggio l'Inter in una partita impegnativa che arriva dopo la sosta per le Nazionali e dopo la brutta prestazione nel derby contro la Juventus, dove è arrivata una sconfitta. Con Zapata infortunato è corsa a due in attacco, ecco le news.

Torino-Inter è uno dei big match della giornata di campionato che inizierà oggi e i granata vogliono dare filo da torcere alla squadra di Simone Inzaghi. Dopo l'opaca prestazione nel derby contro la Juventus la squadra di Juric è pronta al riscatto.

Pellegri favorito su Sanabria

Duvan Zapata come tutti sanno si è fermato nelle scorse ore e, a prenderne il posto all'Olimpico Grande Torino, sarà uno tra Pietro Pellegri e Antonio Sanabria. Ballottaggio più che mai aperto tra i due, come riporta goal.com, con Juric che con ogni probabilità scioglierà il dubbio solo poco tempo prima del calcio d'inizio. Al momento è Pellegri ad essere in pole per la sostituzione di Zapata: il classe 2001 parte davanti a Sanabria, anche se la scelta definitiva verrà fatta solo all'ultimo. Il paraguaiano, infatti, è stato l'ultimo granata a rientrare dagli impegni con le nazionali e soltanto ieri ha avuto modo di allenarsi per la prima volta con i compagni: le fatiche intercontinentali di Sanabria, insomma, potrebbero regalare una chance a Pellegri.