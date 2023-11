De Sanctis a rischio, Iervolino medita il cambio

La posizione del direttore sportivo della squadra campana non è più tanto salda. L'ex portiere e attuale dirigente sportivo rischia di pagare per tutti a causa del deludente inizio stagionale della Salernitana che nonostante il cambio in panchina, resta ultima.

Da quando il nove giugno del 2022 è subentrato a Walter Sabatini nel ruolo di direttore sportivo, Morgan De Sanctis è diventato uomo-chiave nella gestione della società campana. Dalle scelte inerenti il calciomercato, ai rapporti tra società e squadra, l'ex portiere di Napoli e Udinese ha conquistato forte fiducia da parte del Presidente Iervolino. Oggi la situazione è totalmente diversa e il numero uno dei granata medita di sostituirlo.

Prossime partite decisive per il futuro di Morgan De Sanctis

L'avvicendamento in panchina che ha visto Filippo Inzaghi prendere il posto di Paulo Sousa non ha portato i risultati sperati. Anche con il nuovo tecnico la squadra arranca e nelle ultime cinque giornate, la squadra ha conquistato un solo punto (2 a 2 in casa con il Cagliari). La vittoria in Coppa Italia contro la Sampdoria, non è servita a risollevare l'ambiente e la posizione di Morgan De Sanctis è sempre più a rischio. Secondo Il Mattino, qualora non dovessero arrivare risultati soddisfacenti con la squadra sempre ultima in classifica, Iervolino potrebbe decidere di sollevare dall'incarico il direttore sportivo.