Genoa: per il rientro di Retegui tutti gli indizi portano a pensare...

Il Genoa dovrà ancora fare a meno di Retegui nel prossimo turno di Serie A. Il bomber genoano ancora alle prese con l'infortunio al ginocchio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco finora. Plausibilmente tornerà a disposizione dopo la sosta del campionato.

Il Genoa spera di recuperare nel più breve tempo possibile il suo bomber Retegui. Dopo un avvio di stagione super, con i gol a Lazio, Napoli e Roma e la doppietta al Modena in Coppa Italia, Mateo Retegui ha dovuto alzare bandiera bianca per un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto ai box nelle gare contro Milan e Atalanta. Il bomber genoano è rientrato nel match casalingo contro la Salernitana ma dopo essere partito titolare ha dovuto abbandonare il campo a fine primo tempo.

Le novità sul rientro di Retegui

Retegui, saltata anche la partita di Coppa Italia del Genoa contro la Reggiana, darà forfait anche per la trasferta di Cagliari. Come riportato su Tuttosport, si allungano dunque i tempi di recupero. Gli infortuni al ginocchio, specialmente quando si tratta del collaterale, sono fastidiosi, pertanto il 24enne attaccante rossoblù non tornerà in campo fino a quando non si sarà completamente ripreso. Quando tornerà in campo Retegui? Probabilmente dopo la pausa della Serie A, questa al momento è la risposta più plausibile e concreta.