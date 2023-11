Sarri giura amore eterno: "Chiudo la carriera alla Lazio"

Nella conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro il Feyenoord, l'allenatore biancoceleste si lascia andare a dichiarazioni mai ascoltate in passato. L'ex tecnico di Napoli e Juventus zittisce le voci e afferma di non voler andare via.

È il Maurizio Sarri che non ti aspetti quello arrivato nella conferenza stampa per parlare della delicatissima sfida europea contro il Feyenoord. La Lazio è prossima a giocarsi il passaggio del turno con il club olandese e il tecnico toscano chiarisce una cosa molto importante, respingendo voci e critiche: "Voglio chiudere la carriera alla Lazio. i stanno dicendo che ci sono voci sul fatto che io voglia andare via: se le voci contano più delle mie parole mi girano un pochino. Ho sempre detto il contrario".

Sarri vuole la bolgia all'Olimpico

Più volte l'allenatore biancoceleste ha parlato di quanto sia stato difficile giocare al Feyenoord Stadium con i supporter olandesi letteralmente scatenati. Maurizio Sarri si auspica la stessa accoglienza a parti invertite: "Domani mi aspetto che l'Olimpico sia un inferno". Sulla formazione ci sono ancora diversi nodi da sciogliere ma le idee sono abbastanza chiare, se Luis Alberto sta bene, gioca lo spagnolo e non Kamada. Infine anche una battuta su Ciro Immobile che probabilmente non partirà nell'undici titolare: "Dobbiamo fare una scelta. O si scarica o si recupera. Io sono per recuperarlo a tutti i costi, perché per noi è troppo importante. Per noi lui è una risorsa infinita".

La Lazio domani è chiamata a vincere per superare in classifica proprio il Feyenoord, una sconfitta complicherebbe il cammino visto che c'è ancora da giocare l'ostica trasferta spagnola contro l'Atletico Madrid.