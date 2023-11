Torino-Sassuolo 2-1, le pagelle: Tameze uomo ovunque, flop Racic

Sanabria e Vlasic fanno respirare Juric, ma il tecnico croato sorride per la prestazioni di molti dei propri singoli: torna a brillare Vlasic, Buongiorno è la solita sicurezza. Tra gli ospiti si salva solo Consigli, Berardi dura un tempo. Non convincono le mosse di Dionisi

Torino

Milinkovic Savic 6: senza colpe sul gol, come sempre molto sollecitato in costruzione, ma non sempre preciso

Tameze 6.5: si sta adattando, ma non è un difensore di ruolo e si vede nelle azioni chiave. Suoi gli assist per i due gol, sua la chiusura tardiva su Thorsvedt. Comunque tra i migliori

Buongiorno 6.5: vince il duello con Pinamonti e poi disinnesca bene Berardi quando prende il posto di Rodriguez. Ancora vicino al gol di testa

Rodriguez 5.5: ha il suo bel daffare su Berardi, poi si arrende all’infortunio

Zima 6: sicuro e propositivo, ha ormai messo alle spalle l'infortunio

Bellanova 6.5: spinta costante, anche se come al solito non sempre precisa. Si divora un gol fatto

Lazaro 6: pochi spiccioli, ma sfiora il 3-1

Linetty 6: fa il suo con ordine tattico anche in mezzo per sostituire Ricci, anche se è tagliato fuori nell'azione dell'1-1.

Ricci 6: il tempo di mettere Sanabria davanti alla porta, poi si ferma per l’infortunio muscolare

Vlasic 7: va a destra e dà imprevedibilità e qualità al centrocampo, pur partendo da interno. Il gol partita e un quasi gol di tacco illustrano una gran notte

Ilic 6.5: in ripresa dopo l’infortunio, la sua qualità si vede a intermittenza, ma cresce nel secondo tempo anche a livello di intraprendenza

Vojvoda 6: meno arrembante di Bellanova, ma giova del ritorno al ruolo naturale

Sanabria 6.5: un gol da opportunista, ma anche uno mangiato e una convivenza tattica con Zapata tutta da trovare

Radonjic sv: pochi secondi per ritrovare il campo e gli applausi dei tifosi dopo lo scontro con Juric

Zapata 5.5: un paio di lampi in area, ma anche due gol sbagliati. Non è ancora al top e si vede

Juric-Paro 6: il titolare è in tribuna per squalifica, ma timona il fido vice più nella gestione tattica delle fasi della partita che nei cambi, di fatto forzati.

Sassuolo

Consigli 6.5: incolpevole sui gol, graziato qualche volta dagli errori di mira degli attaccanti del Toro, ma evita almeno un paio di reti

Toljan 5.5: la squadra soffre sulle fasce, il turco contiene come può Vojvoda

Ferrari 5: in ritardo sul gol di Sanabria, il primo segnale di una serata di sofferenza

Erlic 5: i movimenti di Sanabria e Zapata, pur non sempre in sintonia, gli creano non pochi problemi

Viña 5: la fascia sinistra del Sassuolo cede dopo pochi minuti. Laurienté non aiuta, ma l’ex Roma non ne azzecca una nel primo tempo, prendendo le misure solo alla distanza

Thorstvedt 6: ha il merito di trovare il gol del pareggio facendosi trovare al posto giusto, per il resto tanto lavoro oscuro, ma anche tanta sofferenza al cospetto di Ilic (Volpato sv)

Boloca 5: dà il solito contributo di qualità e quantità, ma non è brillante come nelle prime giornate (Mulattieri sv)

Laurientè 5.5: qualche lampo in avanti, ma soprattutto tanta evanescenza in fase difensiva in supporto a Vina

Bajrami 5.5: finisce nella morsa della mediana del Torino e si vede poco

Racic 5: il suo ingresso nella ripresa "ammazza" la squadra. Dionisi voleva coprirsi, ma il ragazzo sbaglia tutto, non solo il pallone da cui parte l'azione del raddoppio del Toro

Berardi 6: confeziona il nono assist del suo 2023 nel momento più difficile per la squadra. Tutte le, poche, azioni pericolose partono dai suoi piedi

Pinamonti 5: patisce la scarsa vena offensiva della squadra e viene dominato da Buongiorno (Defrel sv)

Dionisi 5.5: non ritrova la sua squadra, ma sbaglia anche qualche mossa. Tardivi i cambi in attacco, conservativa, ma alla lunga errata, la mossa Racic.

Arbitro: Ferrieri Caputi 6: la partita non presenta difficoltà, ma è sempre vicino all'azione. Azzecca tutte le decisioni importanti.