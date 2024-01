Atalanta-Lazio, il programma di Sarri in vista della sfida: forti dubbi su Zaccagni e Patric

Maurizio Sarri ha concesso ai suoi uomini un giorno di riposo prima della sfida contro i bergamaschi di Gian Pieri Gasperini, un match fondamentale in ottica Champions League. Monitorati Mattia Zaccagni e Patric, forti dubbi sulla loro presenza in campo.

Atalanta-Lazio il programma di Maurizio Sarri a pochi giorni dalla sfida contro i bergamaschi Gasperini. Quello di oggi è un giorno di stacco per i biancocelesti, i primi allenamenti avranno inizio nella giornata di domani. Mister Sarri ha concesso ai suoi uomini un giorno di riposo. La prima sessione avrà inizio alle 13, segue la seconda alle 15. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, i biancocelesti eseguiranno un allenamento pomeridiano al giorno, fino al temine della rifinitura di sabato mattina, alle ore 11.

Atalanta-Lazio programma Sarri: i giocatori in dubbio

Lazio, pochi giorni alla sfida di Bergamo con l'Atalanta, un match fondamentale in ottica Champions League. I biancocelesti si preparano per tenere testa agli uomini di Gian Piero Gasperini. Maurizio Sarri tiene monitorata la rosa, in particolare Zaccagni e Patric, su di loro alcuni dubbi. Mattia Zaccagni risulta non avere ancora recuperato appieno, il difensore invece, potrebbe aver bisogno di uno stop. Il tempo certamente non manca, una settimana piena, quella del mister, per preparare la gara e recuperare gli infortunati.

Comunicato per i tifosi in trasferta

Nessuna trasferta a Bergamo per i tifosi della Lazio residenti a Roma e provincia. Si legge nel comunicato, come anche riportato da sportmediaset, si legge quanto segue: “In ottemperanza alle disposizione delle Autorità competenti: i residenti nella provincia di Roma NON potranno acquistare tagliandi per la gara, anche se sottoscrittori del programma di fidelizzazione SS Lazio”. Potrà acquistare un tagliando chiunque sia residente fuori dalla Capitale e possessore della Fidelity Card SS Lazio.