Conte, ritorno in Serie A: accordo verbale raggiunto, l'obiettivo ora è il Milan

Antonio Conte avrebbe deciso di accettare l’offerta giunta dal club del Milan, quest'ultima alla fine dell’anno vedrà salutare Stefano Pioli. Il Milan con a capo Antonio Conte si candiderebbe, senza dubbio, a vincere lo scudetto. Di seguito gli ultimi dettagli sulla vicenda.

Antonio Conte ritorno in Serie A, accordo verbale raggiunto con Zlatan Ibrahimovic. Quest'ultimo, da poco tempo, è il nuovo dirigente dei Diavolo. Conte decide di lasciare il Tottenham e tornare in Serie A dove già trapela il nome della nuova squadra che andrà ad allenare. Secondo quanto riportato da Momblano, Conte avrebbe deciso di accettare l’offerta giunta dal club del Milan, quest'ultima alla fine dell’anno vedrà salutare Stefano Pioli.

Conte ritorno in Serie A: accettate le condizioni del Milan?

I rumors di calciomercato per la panchina rossonera si fanno sempre più intensi. Antonio Conte potrebbe divenire, a partire dalla stagione 2024-2025, il nuovo tecnico del Milan. Non ci rimane che attendere la conferma ufficiale scritta, ovviamente, il Milan con a capo Antonio Conte si candiderebbe, senza dubbio, a vincere il nuovo scudetto. Continui sali e scendi, al momento, per il club del Diavolo che con fatica cerca un equilibrio definitivo.

L'ex ct dell'Italia, l'anno scorso in Inghilterra con il Tottenham, ha già accettato le condizioni dei rossoneri. Sarebbe un percorso in salita, particolarmente sotto il punto di vista del calciomercato, Conte si muoverebbe con la certezza di importanti investimenti.