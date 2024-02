Atalanta-Sassuolo probabili formazioni, Dionisi senza Berardi out

In questa pagina le probabili formazioni dell'incontro di Serie A TIM tra Atalanta e Sassuolo: le scelte di Gasperini e Dionisi . Si gioca sabato 17 febbraio 2024 alle ore 20:45 allo Stadio 'Gewiss Stadium'. Diretta tv e streaming su Sky Sport o DAZN?

Probabili formazioni Atalanta-Sassuolo, Berardi ancora out? Nel 'saturday night' della 25.a giornata del campionato di Serie A 2023-2024 si affronteranno l'Atalanta del tecnico Gasperini e il Sassuolo di Alessio Dionisi. I padroni di casa vivono un momento d’oro e mirano ad un nuovo successo dal profumo d’Europa, mentre i neroverdi cercano punti preziosi in chiave salvezza.

Il calcio d'inizio del match è previsto alle ore 20:45 di sabato 17 febbraio 2024. Andiamo a vedere nel dettaglio le probabili formazioni di Atalanta-Sassuolo, con le possibili mosse degli allenatori Gasperini e Dionisi anche in chiave Fantacalcio.

Formazioni Atalanta-Sassuolo: Gasperini perde Lookman per infortunio

QUI ATALANTA - Dopo la vittoria di una settimana fa a Genova, mister Gasperini è orientato a confermare il solito 3-4-2-1: Carnesecchi in porta, protetto da Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. A centrocampo rientra Ederson dopo la squalifica al fianco di de Roon, sulle fasce Holm (in pole su Zappacosta) e Ruggeri. Intoccabili sulla trequarti De Ketelaere e Koopmeiners, con Scamacca pronto ad agire da centravanti. Out per infortunio Lookman.

QUI SASSUOLO - Momento delicato invece per i neroverdi, che hanno conquistato un punto in casa contro il Toro. Dionisi verso il confermatissimo 4-2-3-1: Consigli in porta; Viti (braccetto sinistro nel succitato ottavo nel trofeo nazionale) preferito a Ferrari in retroguardia, a centrocampo insieme a Bajrami c'è Henrique, mentre in attacco spazio a Laurientè alle spalle di Pinamonti, preferito a Castillejo. Ancora out Berardi per infortunio, mentre dovrebbe tornare a disposizione Volpato.

I probabili ventidue della sfida di campionato tra bergamschi e neroverdi

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Scamacca.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Viti, Erlic, Doig; Lipani, Henrique; Bajrami, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.