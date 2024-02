Cagliari, ecco come cambiano le gerarchie dopo i due acquisti. Mina subito dentro?

Il Cagliari sul finire del calciomercato invernale inserisce in rosa due giocatori importanti che possono cambiare le gerarchie della squadra allenata da Ranieri. Mina e Gaetano sono i due acquisti che si aggiungeranno alla squadra. Ecco le novità a riguardo.

Il Cagliari nell'ultimo giorno di calciomercato invernale ha piazzato due colpi importanti per "puntellare" la rosa di mister Ranieri: Yerry Mina e Gianluca Gaetano. Il profilo del difensore era ricercato fin dal calciomercato scorso per il Cagliari e con l'arrivo di Mina, un difensore dalla grande esperienza internazionale, potrebbe essere terminato questo "tormentone". Ci sono comunque dei dubbi non sulla qualità del giocatore, ma sulla sua continuità, visto che negli ultimi due anni ha giocato poco. Ma la piazza di Cagliari e un allenatore come Ranieri potrebbero e dovrebbero essere in grado di rilanciare il giocatore al meglio.

Mina e Gaetano per il Cagliari

Come riporta tuttomercatoweb, il Cagliari aveva provato a sferrare il doppio colpo dalla Fiorentina, con l'arrivo di Antonin Barak oltre a quello di Mina. Ma su Barak non è stato possibile affondare il colpo e allora in alternativa si è andati sul piano B: Gianluca Gaetano. Giocatore duttile e dotato di buona tecnica, capace di poter alternare le due fasi di gioco, quella offensiva e quella difensiva. Insomma per il Cagliari arriva un doppio colpo di mercato importante, con un difensore di esperienza e un giovane centrocampista, un bel mix. Di sicuro non si poteva chiedere di meglio alla società nelle ultime ore di calciomercato.