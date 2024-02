Cagliari, stasera contro la Roma titolari i due volti nuovi? Grande ritorno per Ranieri

Il Cagliari di Claudio Ranieri giocherà la sua partita di campionato stasera all'Olimpico contro la Roma di De Rossi. Il mister sardo potrebbe schierare dall'inizio entrambi i giocatori arrivati dal calciomercato invernale. In attacco importantissimo ritorno.

Il Cagliari giocherà questa sera la sua partita di campionato, nel posticipo contro la Roma. Non di certo una sfida semplice per gli uomini di Claudio Ranieri che si troveranno di fronte una squadra reduce da due vittorie consecutive oltre che al nuovo "corso" De Rossi. Il mister sardo potrà però schierare i nuovi arrivati dal calciomercato invernale e Luvumbo, rientrante dalla Coppa d'Africa.

Torna Luvumbo contro la Roma

Come riporta cagliarinews24.com, il Cagliari contro la Roma potrebbe schierare contemporaneamente e dal primo minuto sia Mina che Gaetano. Sul difensore non sembrano esserci dubbi riguardo il suo impiego dall'inizio, mentre Gaetano è ancora in dubbio, anche se alla fine prevale la sensazione della sua titolarità. Chi invece finalmente rientra nella lista dei convocati è Zito Luvumbo. L'attaccante angolano è rientrato in Sardegna dopo la sconfitta della sua Nazionale in Coppa d'Africa ed è utilizzabile da mister Ranieri. Sicuramente lo vedremo in campo, ma non dall'inizio. Luvumbo torna in Italia in buone condizioni fisiche e non troppo affaticato visto lo scarso impiego avuto con l'Angola.